Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области медицинские работники, принимающие пациентов с коронавирусом, получат доплаты в мае. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

По словам главы ведомства, выделенные из бюджетов двух уровней — федерального и регионального — средства уже распределены между муниципалитетами. Работники лечебных учреждений получат надбавки в зависимости от категории.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главам донских муниципалитетов было поручено проверить выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Всего на доплаты врачам и медсёстрам было направлено более 430 млн рублей.

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