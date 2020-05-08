Орел, , 11:49 — REGNUM Случаи заражения коронавирусом выявлены среди членов правительства Орловской области. Эту информацию в своём телеграм-канале подтвердил 8 мая советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

«Сейчас поступает много вопросов от журналистов по факту заражения коронавирусной инфекцией сотрудников областной администрации. Действительно, среди госслужащих, в том числе среди членов регионального правительства выявлены заболевшие COVID-19. Уже установлена контактная группа, проведены анализы, контактировавшие люди отправлены на самоизоляцию. Проводятся все необходимые санитарно-гигиенические мероприятия», — говорится в сообщении Лежнева.

Глава региона Андрей Клычков находится на рабочем месте, органы власти продолжают работать с соблюдением мер безопасности, уточнил советник губернатора.

По данным СМИ, коронавирус выявлен у первого заместителя председателя правительства Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявлено 923 носителя коронавируса, в том числе 58 за последние сутки.