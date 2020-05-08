Тайбэй, , 11:53 — REGNUM Тайваньская компания Excelsior Bio-System, Inc. (EBS) объявила о создании набора для экспресс-тестирования на коронавирус нового типа. Тест представил в ходе пресс-конференции глава компании Куки Чен, сообщает 8 мая Taiwan News.

Эффективность теста подтверждена Национальной университетской больницей Тайваня (NTUH), пояснил он. Тестирование занимает всего десять минут. Как в случае с тестом на беременность, при положительном результате в окошечке устройства появляются две полоски.

Представитель NTUH Се Сю-мин отметил, что тест подтвердил наличие антител к SARS-CoV-2 у 13 пациентов с подтверждённым заражением. Набор для тестирования передан в министерство здравоохранения для получения срочного разрешения на производство. Компания, уточнил Чен, способна выпускать до 400 тыс. тестов в месяц.