Нижнекамск, Татария, , 11:42 — REGNUM В Нижнекамске в здании районного УМВД большое скопление людей, нарушивших режим самоизоляции и ожидающих рассмотрения своего дела в суде. Помещение забито битком, дистанцию никто не соблюдает, некоторые без масок, сообщил об этом местный житель, прибывший по повестке.

Выяснилось, что наплыв нарушителей связан с прошедшими праздниками, так как суд рассматривал небольшое количество дел. Только 7 мая было рассмотрено и вынесено судьями 200 решений. В ближайшие время нарушителей начнут вызывать в суд два раза в день — в 11:00 и 14:00, сообщает Вечерняя Казань. Рассмотрение административного дела может пройти и без нарушителя, по его ходатайству. Если желание присутствовать будет, то ждать своей очереди ему придется на улице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани сотрудники Росгвардии и МВД к административной ответственности привлекли 270 человек, которые не смогли предоставить разрешительные документы. Еще на 70 граждан — нарушителей составили протоколы за пребывание в магазинах и транспорте без индивидуальных средств защиты.

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