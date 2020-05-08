Владикавказ, , 11:40 — REGNUM В Северной Осетии выявили коронавирус у журналистки информационного агентства Ossetia News Елены Ч., которая освещала протестную акцию во Владикавказе 20 апреля. Факт заболевания подтвердили коллеги журналистки.

По данным портала, агентство работает в удаленном режиме с 4 апреля, но в связи с производственной необходимостью, Елена Ч. «была вынуждена освещать митинг, который прошел 20 апреля».

Сразу после этого она стала соблюдать режим самоизоляции. Когда появилась температура, журналистка 3 мая обратилась к врачам и сдала тесты. Результаты анализа подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

Как рассказала сама девушка, она переносит заболевание в легкой форме, у нее невысокая температура и слабость. Вместе с ней на самоизоляции находится вся ее семья.

«Я по-прежнему остаюсь дома, надеюсь на лучшее», — приводит ее слова портал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в столице Северной Осетии состоялась несанкционированная акция против действий властей республики в условиях распространения коронавируса. В ней приняли участие, по некоторым данным, до 2000 человек. В Роспотребнадзоре назвали действия организаторов крайне непродуманными и предрекли резкую вспышку числа заразившихся коронавирусом в республике.

Ситуация после 20 апреля в РСО-Алании в самом деле ухудшилась, на 8 мая число подтвержденных положительных тестов на коронавирус выросло до 1436, умерли 10 человек.

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