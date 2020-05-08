Курск, , 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 1268 подтвержденных случаев заражения. Под медицинским наблюдением находится 1041 пациент: 120 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 38 — в городском клиническом родильном доме, 41 — в Курской городской больнице №6. 842 человека без признаков заболевания находятся на карантине дома.

Выписан после выздоровления 221 пациент, в том числе 25 — за последние сутки. Скончались шесть человек.

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