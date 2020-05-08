Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых большая часть — в закрытой на карантин петербургской психиатрической больнице №1 имени П.П. Кащенко в поселке Никольское Гатчинского района Ленобласти.

Также в регионе зафиксирована еще один, четвертый летальный исход. Об этом 8 мая сообщает оперативный штаб.

Согласно данным оперативного штаба, всего в регионе с начала пандемии выявлено 1354 заразившихся лица, это на 91 случай больше, чем сутками ранее. 336 из них уже выздоровели, однако четырем заразившимся коронавирусной инфекцией помочь не удалось.

Большинство новых случаев заражения коронавирусом выявлено в поселке Никольское Гатчинского района, в психиатрической больнице №1 имени П. П. Кащенко, там на сегодняшний день положительный тест получен как минимум у 63 пациентов и медицинских работников.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. При этом выписано по выздоровлению 2805 человек. Также за сутки зафиксировано 98 летальных случаев.

Всего в стране выявлено 187 859 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 26 608 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 1723 человека.

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