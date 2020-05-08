Обнинск, Калужская область, , 12:16 — REGNUM Более 70 студентов старших курсов медицинского факультета Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» прошли инструктаж в городской клинической больнице № 8 по безопасности и использованию средств индивидуальной защиты перед началом медицинской практики в условиях эпидемии COVID-19. Об этом 8 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в лечебном учреждении.

Студенты-медики прошли инструктаж по безопасности и использованию средств индивидуальной защиты Фото пресс-службы обнинской клинической больницы №8

Студенты будут работать в так называемой чистой зоне и к больным с подтвержденными тестами на коронавирус допущены не будут. Будущие врачи будут помогать сотрудникам больницы оказывать медицинскую помочь в стационарах, во взрослых и детской поликлиниках, участвовать в проведении профилактических и разъяснительных мероприятий, — подчеркнули в больнице

Ранее студент-пятикурсник Обнинского института атомной энергетики Евгений Дорофеев выступил против «коронавирусной практики» для студентов-медиков, предложенной Минздравом. По его мнению, принуждение студентов к подписанию добровольного согласия о привлечении к борьбе с пандемией COVID-19 наравне с уже работающими врачами — это неэффективная и опасная попытка восполнить дефицит кадров в здравоохранении за счёт студентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Выпускник из Обнинска просит не привлекать студентов к борьбе с COVID-19