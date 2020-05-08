Варшава, , 11:33 — REGNUM Десятки человек задержаны в Польше после акции протеста предпринимателей, состоявшейся в Варшаве 7 мая. Об этом сообщил журналистам представитель польской полиции Сильвестр Марчак.

Намереваясь потребовать у властей более эффективной поддержки, бизнесмены из разных регионов страны собрались минувшим днём в центре столицы. Они попытались заблокировать дорожное движение, а затем объявили о намерении провести всю ночь возле канцелярии премьер-министра.

Тем самым протестующие нарушили множество запретов, связанных с ограничением распространения коронавируса. Правоохранители задержали 37 человек, их доставили в отделения полиции. В дальнейшем материалы в отношении 129 протестующих направят в суд, отметил Марчак.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши объявили режим эпидемии в связи с распространением в стране коронавируса. Всего в стране выявлено более 15 тыс. носителей коронавируса, из них скончались более 700 человек.

Читайте также: Сенат Польши рассмотрит вопрос о введении положения стихийного бедствия