Ташкент, , 11:26 — REGNUM Узбекистан направит в Таджикистан восемь врачей-вирусологов, которые имеют опыт лечения пациентов с коронавирусом, сообщает 8 мая агентство Asia-Plus.

В Душанбе также доставят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, защитные халаты, перчатки и маски. Этим же самолетом из Ташкента прилетят и специалисты. Они будут работать по заданию министерства здравоохранения Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая состоялся телефонный разговор между главами Узбекистана и Таджикистана Шавкатом Мирзиёевым и Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили совместные действия по борьбе с распространением коронавируса.

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