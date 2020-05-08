Ставрополь, , 11:36 — REGNUM Бывшего заведующего кафедрой уголовного права и процесса юридического института Северо-Кавказского федерального университета — крупнейшего вуза округа — заподозрили во взяточничестве и служебном подлоге. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставрополью.

По данным следствия, в январе 2020 года подозреваемый за 10 тыс. рублей поставил студенту второго курса юридического института оценки «хорошо» за экзамены по трем предметам. Деньги были переданы отцом студента, и этот факт задокументировали сотрудники краевого управления ФСБ России.

Расследование данного уголовного дела продолжается. В ближайшее время следователь примет процессуальное решение и в отношении мужчины, передавшего взятку.