Москва, , 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

«Во-первых, [мы предлагаем] школьные аттестаты выдать в 2020 году без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Во-вторых, провести ЕГЭ в конце июля — начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы. Это позволит отказаться от экзамена по базовой математике», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ассоциация выдвинула предложение провести конкурс в вузы, приём документов и зачисление с 15 августа по 1 сентября в дистанционном режиме.

При этом отмечается, что альтернативы Единому государственному экзамену нет, и отменять его не следует.