Москва, , 11:18 — REGNUM Сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом затронула все сферы жизнедеятельности в нашей стране, но на данный момент нельзя однозначно сказать, как изменился спрос на проведение пластических операций и косметологических процедур. Об этом 8 мая ИА REGNUM заявила управляющая института пластической хирургии на Цветном бульваре в Москве Ксения Дельник, комментируя влияние ситуации с коронавирусом и мер по борьбе с ним на пластическую хирургию.

«С одной стороны, многие пациенты сейчас находятся дома и просят прооперировать их сейчас, так как есть свободное время, и не нужно брать больничный на работе после операции на реабилитацию. С другой стороны, большие пластические операции, не являющиеся экстренными, сегодня не проводятся. Врачи рекомендуют пациентам дождаться более спокойной эпидемиологической ситуации в стране, так как в любом медучреждении существуют риски инфицирования коронавирусом. Кроме того, действуют указания Роспотребнадзора по защите, как пациентов, так и медицинских работников. Поэтому все оперативные вмешательства, которые можно отсрочить, переносятся», — отметила Дельник.

По ее словам, можно сделать вывод, что сегодня косметология и пластическая хирургия менее востребованы из-за нестабильного финансового положения большинства пациентов. Тем не менее некоторые из людей (получающие поддерживающие косметологические процедуры дважды в год) сейчас готовы глобально прооперироваться, чтобы сохранить результат на пять лет и сэкономить финансы.

«Очень сильно вырос спрос на беспроцентные рассрочки, кредиты по оплате процедур, предоставляющиеся банками-партнерами. Такая ситуация обуславливается крайне нестабильным курсом валют на сегодняшний день, так как многие расходные материалы, препараты (шовный материал, грудные импланты) в пластической хирургии и косметологии являются импортными и поставляются из-за рубежа», — добавила Дельник.

Он также обратила внимание, что экстренные случаи в пластической хирургии также остались: при поступлении пациента из другого города, при невозможности оказания ему помощи в стационаре. При выполнении пластических и косметологических экстренных манипуляций крайне важно соблюдать определенные правила для эпидемиологической безопасности пациента и медицинского персонала, уточнила эксперт.

Напомним, что пока в регионах РФ сохраняется режим самоизоляции. Вместе с тем уже готовится трехэтапный план выхода из него.