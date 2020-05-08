Уфа, , 11:21 — REGNUM Более ста тысяч человек протестировали на коронавирусную инфекцию в Башкирии. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было проведено более 108 тысяч исследований на эту инфекцию. При этом было выявлено 1332 факта инфицирования. Это на 89 фактов больше, в сравнении со вчерашним днем.

На сегодняшний день в республике выздоровели 409 граждан (плюс 48 пациентов за минувшие сутки).

В больницах региона получают лечение 397 граждан, при этом у 26 пациентов зафиксировали тяжелое состояние. Всего в Башкирии от COVID-19 умерли 14 граждан.

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