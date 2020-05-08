Тула, 8 мая 2020, 11:14 — REGNUM 90 новых носителей коронавируса выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 8 мая в управлении пресс-службы облправительства.
Также за последние сутки с выздоровлением выписаны 45 жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов.
Всего с 19 марта по 8 мая в Тульской области выявлено 1620 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 263 человека выздоровели, 11 скончались.