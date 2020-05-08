Пенза, , 11:13 — REGNUM Помощь пожилым и маломобильным гражданам, а также медикам, борющимся с болезнью COVID-19, вызываемой коронавирусом, продолжают в рамках акции #МЫВМЕСТЕ оказывать добровольцы из пензенского волонтерского штаба. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов акции.

В пятницу, 8 мая, волонтеры передадут сотрудникам центра специализированных видов медицинской помощи в Пензе комплекты средств индивидуальной защиты и питьевую воду.

Напомним, добровольческие штабы помощи действуют во всех регионах России. С начала действия акции #МЫВМЕСТЕ в качестве добровольцев зарегистрировались уже более 106 тыс. человек.