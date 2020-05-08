Варшава, , 11:10 — REGNUM Разработчики из Genius Slackers анонсировали свой новый проект — хоррор-игру What Happened. Об этом 7 мая сообщила «Игромания».

В What Happened игрокам предстоит взять на себя управление подростком по имени Стайлз, который страдает от депрессии и думает о суициде. Главному герою нужно будет пройти по лабиринту собственного сознания и избавиться от «тёмных мыслей».

Релиз What Happened на PC (в Steam) ожидается в июле 2020 года. Позже разработчики портируют свой проект на консоли.

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