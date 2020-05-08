Оренбург, , 11:08 — REGNUM В Оренбурге в областном клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов войн для пациентов организуют праздничный обед в честь Дня Победы, сообщает региональный минздрав.

В настоящее время в лечебном учреждении находятся 32 паллиативных пациента, среди которых четверо — непосредственные участники событий Великой Отечественной войны. Госпиталь функционирует в режиме самоизоляции. Медперсонал трудится и проживает в больнице.

«Конечно, 9 мая в этом году пройдет без торжественного концерта для ветеранов. Но особая забота и внимание им в этот день обеспечены. Сотрудники госпиталя обязательно поздравят всех пациентов с праздником. В День Победы, по традиции, в госпитале состоится обход главного врача. Всех подопечных угостят праздничным обедом», — сказал главный врач госпиталя ветеранов войн Владимир Сукач.