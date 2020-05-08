Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Рейс SVR3648 «Уральских авиалиний», который должен был вывезти соотечественников из Стамбула 8 мая, отменили. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло «Пулково».

Самолет должен был сделать остановку в Петербурге, а затем направиться в Москву. Ожидалось, что он приземлится в «Пулково» в 18:00 мск.

Теперь информация о рейсе пропала и из официального Telegram-канала Госуслуг.

Напомним, в течение второй майской недели Петербург примет пять вывозных рейсов с российскими туристами: из Аликанте, Бангкока, Анталии, Хошимина, Барселоны и с Тенерифе.

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