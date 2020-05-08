Москва, , 11:08 — REGNUM В Москве за сутки 7 мая после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1032 пациента, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек — 1032», — сказала Ракова журналистам.

Всего в Москве выздоровели 10 259 человек, это «очень хорошая динамика», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве выявлено 98 522 носителя коронавируса. За минувшие сутки количество подтверждённых случаев выросло на 5846.

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