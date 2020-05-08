Москва, , 11:06 — REGNUM В 2021 году в Москве планируется закончить строительство многоуровневой транспортной развязки через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги. Об этом сообщается на официальной странице департамента строительства столицы.

Данный объект станет составной частью Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы. Строительство путепровода ведётся от связки Третьего транспортного кольца через железнодорожные пути Курского направления МЖД. Транспортный объект будет возведён на пересечении с улицей Новохохловской, которая будет реконструирована от проектируемого проезда № 1834 до станции МЦК «Новохохловская».

В составе объекта будет построен путепровод протяженностью 466 метров, подпорные стены — 424 метра, проложены дороги по земле — 1669 метров, реконструирована Новохохловская улица — 831 метр.

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