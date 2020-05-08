Красногорск, , 11:01 — REGNUM В начале апреля 2020 года КоАП города Москвы был дополнен новой статьей 3.18.1. Она предусматривает разного рода административные наказания (как правило, это штрафы) для тех, кто нарушает требования нормативно-правовых актов Москвы. Но не всех, а тех, которые вводят и обеспечивают «режим повышенной готовности на территории города», заявил ИА REGNUM адвокат, к.ю.н. Александр Мугин, комментируя введение «масочного режима в Москве.

«Название этой статьи весьма размыто, но совершенно очевидно, что принята данная норма была именно в связи с введенным режимом самоизоляции. Если говорить простыми словами, столичные власти имеют право принимать любой нормативно-правовой акт, целью которого является борьба с распространением заражения короновирусом (именно этот смысл вкладывается в фразу «введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города»). И такая введенная норма будет обязательна для исполнения, а любой, кто эти меры не соблюдает, будет наказан. В частности, оштрафован», — пояснил адвокат.

По его словам, под действие указанной статьи попадают жители, которые окажутся без медицинской маски в общественном транспорте. В данном случае им придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Помимо общественного транспорта, будут определены и иные зоны, ношение масок в которых будет обязательным, добавил Мугин.