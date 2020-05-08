Москва, , 11:00 — REGNUM Юные артисты, являющиеся участниками детского музыкального фестиваля «Белый Пароход» для музыкально одаренных детей со сложной судьбой, записали и исполнили к 75-летию Победы над нацизмом песню «Верит людям земля» на музыку Е. Птичкина и слова поэта Р. Рождественского. Видео с песней размещено 8 мая на канале фестиваля в популярном видеохостинге Youtube.

В исполнении записи песни принимали участие солисты и хор детского музыкального фестиваля «Белый Пароход» со всей России, которых направляли педагоги: Василиса Серова, Павел Лаус, Вячеслав Козленко, Артем Брит, Павел Гогадзе и художественный руководитель фестиваля Николай Диденко.

Также в записи принимал участие инструментальный ансамбль «Творческое содружество музыкантов».

Напомним, всероссийский фестиваль фестиваля «Белый Пароход» является российским благотворительным проектом, учреждённым в 2005 году для поддержки музыкально-одарённых детей со сложной судьбой. Его основными задачами являются выявление, поддержка, реабилитация детей средствами искусства и помощь в получении профессионального музыкального образования.