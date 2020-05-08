Красногорск, , 11:06 — REGNUM Защитные маски и перчатки в Московской области можно будет купить в киосках и на автостанциях. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что с 12 мая разрешена продажа масок, респираторов и перчаток в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах. Постановление об этом подписано губернатором Подмосковья ️Андреем Воробьёвым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области до 31 мая продлён режим самоизоляции. В регионе продолжают увеличивать число коек для пациентов с заболеванием, вывзываемым коронавирусом. Так, в выставочном центре «Крокус Экспо» развернут временный стационар на 1 тыс. коек.

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