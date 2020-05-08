Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 4753, сообщили 8 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Алма-Ате обнаружено 1502 человека с коронавирусмом, в Нур-Султане — 950, в Атырауской области — 263, Чимнкете — 226, Кызыл-Ординской области — 225. Выздоровели 1518 человек, скончался 31 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила, что к концу мая общее число случаев заражения может достигнуть 4000 тыс.

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