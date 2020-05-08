Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Еще четыре летальных случая от COVID-19 официально подтвердили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает утром 8 мая федеральный оперативный штаб.

Таким образом, за всё время пандемии в Северной столице от новой коронавирусной инфекции скончались 48 человек.

Власти не уточняют, когда наступили смерти — специальная комиссия, которая устанавливает их точную причину, как правило, работает дольше недели.

Добавим, за последние сутки в городе выявили еще 375 носителей коронавируса, доведя их общее число за время пандемии до 6 тыс. 565 человек.

По данным властей, на карантине в Северной столице находится 3 тыс. 943 человека. Из них 167 — в обсерваторе, 905 — на самоизоляции.

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