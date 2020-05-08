Владикавказ, , 10:54 — REGNUM Медицинским учреждениям Северной Осетии переданы средства индивидуальной защиты от полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Маски и перчатки будут распределены между госпиталями и медучреждениями, которые обеспечивают лечение больных с коронавирусной инфекцией.

Республике также оказана помощь от главного федерального инспектора по Северной Осетии Владимира Келехсаева. Он передал для медицинских организаций, в том числе для скорой помощи, несколько бактерицидных ламп.

Поблагодарив за оказанную поддержку, министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев отметил, что в условиях возрастающей нагрузки на медперсонал и соответственно увеличивающегося расхода средств индивидуальной защиты маски и перчатки будут переданы станции скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее Юрий Чайка передал средства защиты для медиков Ингушетии, Ставрополь и Карачаево-Черкесии.

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