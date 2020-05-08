Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Петербурге за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 11 тыс. 324 человека. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в Смольном.

Это в четыре раза больше, чем в начале майских праздников. Увеличение тестирования позволило выявить новых зараженных коронавирусом лиц.

Напомним, за последние 24 часа в городе выявили еще 375 носителей вируса, их общее число за время пандемии достигло 6 тыс. 565 человек.

По данным властей, на карантине в Северной столице сейчас находится 3 тыс. 943 человека. Из них 167 — в обсерваторе, 905 — на самоизоляции.

Количество летальных случаев возросло на четыре и составило за всё время пандемии 48 случаев. Выздоровели 1597 человек.

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