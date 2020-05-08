Уфа, , 11:09 — REGNUM Факты заражения коронавирусом в Татышлинском районе Башкирии, в том числе и в местной администрации, подтвердил глава этого муниципального образования Рушан Гараев. Соответствующее сообщение 8 мая он опубликовал на своей странице в социальной сети.

По его словам, сотрудники администрации района и больницы оказались инфицированными коронавирусом. Ранее эту информацию не сообщали, поскольку заражение не было подтверждено. В настоящее время чиновники из местной администрации находятся на карантине.

Кроме этого, ограничительные мероприятия проходят и в административном корпусе ЦРБ. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, выявляются контактные лица. Специалисты работают на купирование распространения инфекции.

Отмечается, что чиновники продолжают работу в дистанционном режиме.

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