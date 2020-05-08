Ростов-на-Дону, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили ещё 80 человек с коронавирусной инфекцией. Таким образом общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 1 тыс. 594 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 8 мая.

Среди новых носителей 31,3% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% — от 46 до 65 лет, 13,7% — от 66 до 79 лет, 18,7% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость лечения тяжело больного пациента с коронавирусом с применением аппарата ИВЛ составляет около 250 тыс рублей. Грипп, пневмония средней степени тяжести — 176 тыс. рублей.

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