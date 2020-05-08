Краснодар, , 10:48 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на территории Краснодарского края за последние сутки, об этом 8 мая сообщили в региональном оперштабе. Старшему пациенту 91 год, в числе заболевших также шесть детей от девяти до 16 лет.

В общей сложности в регионе выявлено 1 тыс. 732 случая заражения коронавирусом, в том числе — у ста детей. 554 человека выписаны с выздоровлением, 21 пациент скончался.

На данный момент в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 21 пациент. Всего в больницах находятся 2 тыс. 238 пациентов, в том числе с подозрением на коронавирус, дома под наблюдением врачей поликлиник — 10 тыс. 370 кубанцев. В обсерваторах изолированы 1 тыс. 924 человека, у 30 из них тесты оказались положительными.