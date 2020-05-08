Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Петербурге за последние сутки в результате тестирования зафиксировали еще 375 носителей коронавируса. Об этом сообщает 8 мая федеральный оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Северной столице достигло 6565 случаев к утру 8 мая. Активная фаза заболевания продолжается у 4920 человек.

Петербург остается на третьей строчке эпидемического «антирейтинга» регионов, после Москвы и Московской области.

Напомним, власти Петербурга анонсировали скорое введение в городе обязательного масочного режима.

«В последние сутки в России выявлено 10 тыс. 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах», — сообщили в федеральном штабе.

Всего в стране за все время пандемии обнаружено 187 тыс. 859 носителей коронавируса в 85 регионах.

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