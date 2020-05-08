Москва, , 10:44 — REGNUM В период карантина по коронавирусу большинство жителей России (67%) делали покупки в интернет-магазинах, каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Сталкивались с проблемами при доставке продуктов на дом 76% опрошенных. Чаще всего граждане жаловались на отсутствие тех или иных товаров (58%) и невозможность заказать доставку на удобное время (54%).

Меньше всего респонденты жаловались на задержку доставки, неукомплектованность заказов и доставку продуктов питания низкого качества. После пандемии 29% намерены вернуться к походам по магазинам, 71% продолжат заказывать онлайн.

Опрос проведен 24−27 апреля 2020 года. Опрошены 900 интернет-пользователей в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с конца марта 2020 года приостановлена деятельность организаций общественного питания. Исключение сделано для дистанционной торговли.

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