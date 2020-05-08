Москва, , 10:42 — REGNUM В России за сутки 7 мая от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 98 человек, за все время — 1723. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число выявленных случаев заражения в России достигло 187 859 (+10 699 за сутки). Выздоровели — 26 608 человек. Всего было проведено 4,98 млн тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся в России 292 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире, по данным университета Джона Хопкинса, выявлено 3 847 102 случая заражения коронавирусом, 269 594 скончались, 1 285 964 человека выздоровели.

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