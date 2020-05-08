Улан-Удэ, , 10:42 — REGNUM Концерт, в ходе которого были исполнены фронтовые песни, провел для ветерана Великой Отечественной войны из Улан-Удэ Михайлова Иннокентия Михайловича в преддверии 75-летия победы над нацизмом сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений. Об этом 8 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

Участники ансамбля, выступавшие в форме тех времен, создали в жилом секторе Улан-Удэ праздничную атмосферу, исполнив известные песни о войне, такие как: «От героев былых времен», «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», «Бери шинель пошли домой», «Майский вальс», «День Победы» и другие.

Также концерт для ветерана, который вышел на свой балкон в парадном кителе, прослушали другие жители его и окрестных домов, которые также вышли на балконы, и подошли к окнам, и приплясывали, и подпевали военным артистам.

По окончании концерта ветеран поблагодарил артистов ансамбля «Селенга» за проведенный концерт.

Михайлов Иннокентий Михайлович родился в селе Шепеньково Баргузинского района 21 января 1923 года в большой семье и в 1942 году был призван в армию, а затем направлен в оружейное училище в Томск, где получил специальность «мастер оружейных дел». Воевал в составе 64-го гвардейского стрелкового полка Калининского фронта оружейным техником. Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и другими юбилейными и ведомственными наградами.