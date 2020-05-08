Новосибирск, , 10:39 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 8 мая, состоится акция «Свеча памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и всех павших в боях за Родину. Из-за коронавируса она пройдёт дистанционно. В 22:00 (время местное) новосибирцы зажгут свечи в окнах.

Одновременно с зажжением свечей будет объявлена минута молчания.

«Давайте выставим эти свечи возле окон, увидим друг друга, увидим, что мы вместе в этот вечер», — отметил мэр города Анатолий Локоть.

Напомним, что ежегодно новосибирцы собираются 8 мая на монументе Славы, чтобы поставить горящие свечи к Вечному огню в память о погибших в годы войны. В 2020 году из-за режима самоизоляции акция проводится дистанционно.