Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 8 мая в московском оперштабе.
Половина новых носителей (48,9%) не имеют клинических проявлений болезни. За сутки умерли 98 человек с коронавирусом.
Лидером по числу новых случаев заражений остаётся Москва — 5846. Далее идут Московская область — 918, Петербург — 375, Нижегородская область — 276, Свердловская область — 155. Немногим менее сотни заражений выявлено в Краснодарском крае, Дагестане, Северной Осетии, Ленобласти и Тульской области.
Всего в РФ выявлено 187 859 носителей вируса, зафиксировано 1723 летальных исхода.