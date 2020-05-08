Омск, , 10:37 — REGNUM В Омской области в рамках всероссийской акции облагораживают территории перед окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

С инициативой по благоустройству во дворах ветеранов выступили активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Волонтёры, социальные работники, представители администрации провели уборку во дворах двух ветеранов из посёлка Розовка Омского района. В этом году Антонине Алексеевне Вороновой и Михаилу Андреевичу Буделеву исполнилось по 97 лет.

Во дворах фронтовиков навели идеальный порядок: убрали шишки и старые ветки, очистили территорию от мусора. Ветераны поблагодарили помощников.

В Омске навели порядок под окнами участника Великой Отечественной войны Николая Демьяновича Рыбака. А во дворе дома по улице Рождественского, где проживает участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Смирнов, появилась клумба с цветами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в России отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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