Берлин, , 10:43 — REGNUM Церемония возложения венков к Мемориалу павшим советским воинам состоялась в берлинском парке Тиргартен 8 мая, в День освобождения Европы от национал-социализма.

Из-за пандемии число участников памятной церемонии было ограничено. В ней приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, главы дипмиссий Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, бургомистр Михаэль Мюллер, президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд.

Нечаев заявил, что немецкие коллеги и местные власти осуществляют уход за захоронениями советских воинов, он выразил по этому поводу слова благодарности, передает РИА Новости.

Мемориал Тиргартен был открыт в ноябре 1945 года. В центре его возвышается бронзовая статуя красноармейца, символизирующая окончание войны. У подножия памятника захоронены около двух тысяч военнослужащих.