Берлин, 8 мая 2020, 10:43 — REGNUM Церемония возложения венков к Мемориалу павшим советским воинам состоялась в берлинском парке Тиргартен 8 мая, в День освобождения Европы от национал-социализма.
Из-за пандемии число участников памятной церемонии было ограничено. В ней приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, главы дипмиссий Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, бургомистр Михаэль Мюллер, президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд.
Нечаев заявил, что немецкие коллеги и местные власти осуществляют уход за захоронениями советских воинов, он выразил по этому поводу слова благодарности, передает РИА Новости.
Мемориал Тиргартен был открыт в ноябре 1945 года. В центре его возвышается бронзовая статуя красноармейца, символизирующая окончание войны. У подножия памятника захоронены около двух тысяч военнослужащих.