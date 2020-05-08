Оренбург, , 10:36 — REGNUM В Оренбурге на базе областной клинической больницы № 2 открывают третий реанимационный пост. Об этом во время прямого эфира в Instagram сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, такая мера связана с ростом числа «тяжелых» пациентов. На 7 мая состояние здоровья 24 пациентов оценивалось как тяжелое, в реанимационных отделениях находился 21 человек с COVID-19. Четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

«Нарастает число «тяжёлых» пациентов. Мы это видим. Когда я говорю областная больница № 2, я бесконечно благодарна докторам-реаниматологам, которые там работают. Всем докторам, но особенно реаниматологам», — сказала глава регионального минздрава.

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