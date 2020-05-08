Симферополь, 8 мая 2020, 10:44 — REGNUM За сутки у девяти крымчан были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом 8 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Крыму вводится обязательный масочный режим в общественных местах, режим самоизоляции продлится минимум до 18 мая.