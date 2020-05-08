Москва, , 10:35 — REGNUM Множество бесплатных курсов и уроков на всевозможные темы, полезных в период действия режима самоизоляции, предоставляет образовательный проект Careerbox. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Проект рассчитан на заинтересованных в саморазвитии школьников и студентов. В рамках проекта предоставляются не только уроки, но и действуют тематические социальные сети.

Целью проекта организаторы заявляют поддержку учащихся в вопросе их правильного профессионального ориентирования, бесплатного образования и успешного становления карьеры. Для этого на портале совершенно бесплатно доступны 128 онлайн-академий, содержащих более 7 тыс. курсов, 150 тыс. уроков по различным направлениям, центр тестирования и сертификации и многие другие сервисы.

Подробно ознакомиться со всеми возможностями, предоставляемыми образовательным проектом, можно на сайте проекта https://edu.careerbox.ru.