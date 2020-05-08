Новосибирск, , 10:32 — REGNUM В Новосибирске, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 9 по 12 мая ожидается жаркая погода, днём +27 °С.

Так, ночью 9 мая в городе ожидается +6.+8 °С, днём до +25 °С; 10 мая ночью до +10 °С, днём до +27 °С; 11 мая ночью до +14 °С, днём до +27 °С, гроза; 12 мая ночью до +14 °С, днём до +24 °С.

Уточняется, что из-за жаркой погоды возможно осложнение пожарной обстановки в результате пала сухой травы и сжигания мусора.

В то же время, в мэрии Новосибирска напомнили о том, что режим самоизоляции и ограничительных мер из-за коронавируса продолжает действовать.

А департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами города сообщил, что купальный сезон ещё не открыт, «отбор проб на качество воды пляжей по микробиологическим показателям не проводились».

«Купание и посещение пляжей, не имеющих положительного санитарно-эпидемиологического заключения, опасно для здоровья, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнули в департаменте.

Читайте развитие сюжета: Новосибирцам запретили на праздники ходить в лес и разжигать костры