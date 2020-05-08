Краснодар, , 10:31 — REGNUM Акция «Фонарики Победы» состоится в Краснодарском крае в День Победы, сообщили 8 мая в пресс-службе администрации региона.

9 Мая, в 21:50, участники акции — а ими могут стать все желающие — зажгут свечи в окнах в знак благодарности ветеранам и почтения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Вместо свечей можно использовать фонари или экраны телефонов.

Также в 21:55 легендарный диктор Юрий Левитан, как и 75 лет назад, сообщит о разгроме фашистской Германии и окончании Великой Отечественной войны: голос диктора прозвучит со всех краевых и муниципальных телеканалов, радиостанций, уличных радио, средств оповещения и машин со звукоусиливающим оборудованием.

Массовые памятные и праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы на Кубани, как и в других регионах, перенесены на более поздний срок, либо состоятся онлайн. В частности, в регионе состоятся виртуальные вахты памяти, киномарафоны, а также разнообразные акции — «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Окна Победы».