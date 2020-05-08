Джуба, , 10:41 — REGNUM Угроза голода вынуждает жителей Южного Судана нарушать карантин, вызванный вспышкой коронавируса. Об этом 8 мая сообщил сотрудник министерства здравоохранения страны.

По его словам, пациенты, у которых выявлен коронавирус, находятся в самоизоляции по решению властей страны. Однако они вынуждены покидать свои дома в поисках пропитания, что увеличивает шансы на распространение инфекции.

«Они нарушают карантин, потому что им не хватает самого необходимого, в частности еды и воды, поэтому они выходят на улицу», — отметил сотрудник министерства здравоохранения страны Ангок Гордон Куол.

Напомним, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране составляет 74 человека. Ни один из них не скончался. Причиной столь низкого показателя является малое число проводимых тестов.

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