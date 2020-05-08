Париж, , 10:31 — REGNUM Есть как минимум две особенности, которые отличают русских от европейцев. Об этом в интервью газете Le Figaro заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс.

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Одна из них — обострённое чувство истории. Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке. Вторая отличительная черта — такое же обострённое восприятие смерти.

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.

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«Об этом свидетельствует вся русская литература. Православное христианство явно ставит воскрешение, а, следовательно, смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остаётся для последнего прощания», — добавил историк.

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При этом, по её словам, европейцы думают только о настоящем, подменяя зачастую смерть понятием «уход из жизни». Это обстоятельство, в частности, вскрыла пандемия коронавируса.