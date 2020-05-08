Нур-Султан, , 10:29 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана скончался пациент, у которого ранее выявили коронавирус, сообщили 8 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Мужчина 1963 года рождения госпитализирован в инфекционный стационар 23 апреля, после выявления у него коронавируса. Врачи диагностировали у пациента острый бронхит. Мужчина также страдал от сахарного диабета второго типа.

26 апреля состояние больного ухудшилось, и его перевели в реанимацию. 29 апреля врачи выявили рост дыхательной недостаточности и подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 2 мая его состояние резко ухудшилось.

Позднее у пациента прогрессировала дыхательная, сердечная и почечная недостаточность. 6 мая в 20:40 (18:40 мск) мужчина умер.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 мая в Казахстане выявили 4753 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1518 человек, скончался 31 пациент.

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