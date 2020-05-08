, 10:27 — REGNUM Медицинское наблюдение в отношении почти 292 тыс. человек осуществляется в России из-за их возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 8 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечено также, что в общей сложности в стране проведено более 4,98 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 184,2 тыс. — за сутки 7 мая.

По данным на 7 мая, в России выявлено 177 160 положительных тестов на коронавирус. Среди пациентов с положительным тестом скончались 1625 человек, выздоровели 23 803 человека.

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