Москва, , 10:25 — REGNUM Продолжительная самоизоляция, вызванная карантинными мероприятиями, проводимыми в России из-за мировой эпидемии коронавируса, не самым лучшим образом действует на психику человека, наступает сенсорный и коммуникативный голод. В таких условиях недалеко и до агрессии с последующими конфликтами. И тут важно не допустить, чтобы эти конфликты управляли человеком.

Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования МИП Любовь Григорович в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM раскрыла один простой способ решить эту проблему:

«Для того чтобы минимизировать конфликты, находясь на карантине, во-первых, нужно понять, кто конфликты — это абсолютно естественная форма человеческой коммуникации. Не нужно в любом случае избегать конфликта, нужно избегать деструктивных конфликтов. Конфликты могут быть конструктивные и деструктивные. И для того, чтобы минимизировать деструктивные конфликты, очень важно их контролировать.

Можно прямо назначать время, когда люди будут конфликтовать. То есть в этом случае уже мы этим конфликтом управляем, а не он нами. Самое страшное в конфликте — это потеря контроля. Это когда человек начинает говорить то, о чём он сам потом сожалеет, начинает совершать действия, о которых он сам сожалеет. То есть он теряет контроль. Главное — не терять контроля. Для этого нужно назначать время и договариваться. К примеру, говорить: «Сегодня с 8:00 до 8:30 мы будем высказывать друг другу претензии» и высказывать.

И второй способ как то подчинить контролю эти конфликты — это не торопиться высказывать какое-то суждение, а дать себе некоторое время для того, чтобы сформулировать, может быть, даже записать эту претензию. Это тоже снижает эмоциональный накал, который, собственно говоря, и так травмирует и самого участника конфликта, и того, на кого этот конфликт направлен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с карантинными мероприятиями, связанными с эпидемией коронавируса, вес апрель и первые недели мая объявлены в России нерабочими. Школьники и студенты перешли на дистанционный режим обучения, большинство граждан находятся в самоизоляции.

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