Махачкала, , 10:28 — REGNUM В медицинские организации Дагестана по состоянию на 4 мая по поводу укусов клещей обратились 99 человек. Среди пострадавших 41 ребенок в возрасте до 17 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи обращения к врачам по поводу укусов клещей с начала 2020 года зафиксированы на 23 территориях Дагестана, больше всего — в Махачкале, Бабаюртовском, Кизлярском, Тарумовском и Хасавюртовском районах. При этом, как отметили в ведомстве, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, Крымской геморрагической лихорадкой и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано.

Напомним, в эпидсезон 2019 года в медучреждения Дагестана по поводу укусов клещей обратились 1095 человек, в том числе 446 детей. Пик численности по укусам пришелся на июнь. В республике также было зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и три случая клещевого боррелиоза (болезнь Лайма).

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